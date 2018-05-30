Журналисты собрались у посольства РФ в Киеве в память об Аркадии Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Десятки человек собрались в среду утром у здания посольства России в Киеве на акцию памяти убитого накануне российского журналиста Аркадия Бабченко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", большинство собравшихся - журналисты.

На ограждении, которым обнесено здание посольства, они вывесили фотографии Бабченко и возложили там цветы. Собравшиеся вспоминают погибшего журналиста, озвучивают свои версии убийства.

Здание охраняют несколько сотрудников правоохранительных органов, обстановка спокойная.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Бабченко. На Украине и в России возбуждены уголовные дела. Наиболее вероятной версией произошедшего в киевской полиции называют профессиональную деятельность Бабченко. Позднее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возможной причастности спецслужб РФ к убийству журналиста.

В среду на 19.00 на Майдане Независимости запланирована акция памяти Бабченко. Организаторы просят воздержаться от какой-либо партийной или идеологической символики.