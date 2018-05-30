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Россиян предостерегли от поездок в индийский штат Керала из-за 14 смертей от вируса Нипах

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении смертельно опасного вируса Нипах в индийском штате Керала.

"В клиниках штата Керала под наблюдением в связи с подозрением на заражение вирусом Нипах находится 26 человек, троим проводится интенсивная терапия. Число умерших от вируса достигло 14 человек. Более 90 семей из трех деревень, где в результате заболевания погибли жители, покинули свои дома, опасаясь заразиться", - говорится на сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, власти индийских штатов, соседних со штатом Керала, заявили о нежелательности посещения этого региона.

Вирус Нипах - относительно недавно выявленный инфекционный агент, который ВОЗ внесла в список опасных возбудителей, потенциально способных вызвать массовую эпидемию. Его носители - плодоядные летучие мыши. Предположительно заболевание передается воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с инфицированными животными и людьми.

В то же время, по данным Роспотребнадзора, обследованные образцы крови и тканей летучих мышей, взятые у мертвых животных, не дали положительной реакции на вирус Нипах. "Ожидаются результаты проб на вирус, взятых у здоровых летучих мышей в нескольких пунктах штата Керала", - уточняют в ведомстве.

Ранее Ростуризм сообщал, что для предотвращения инфицирования вирусом Нипах достаточно не контактировать с больными животными (в первую очередь свиньями) и крылановыми (плодоядные летучие мыши), тщательно мыть овощи и фрукты, а также не пить сырой пальмовый сок и строго соблюдать правила личной гигиены.

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Теги: Индия, Керала, Роспотребнадзор
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