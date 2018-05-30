США объяснили перевод Ярошенко в изолятор угрозой его безопасности

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летний срок заключения в американской тюрьме, был переведен в изолятор из-за угрозы его безопасности, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Я получила вчера ответ от директора тюрьмы, что он переведен в эти условия в связи с возникшей опасностью его жизни", - сказала Москалькова журналистам.

"Директор тюрьмы не разъясняет, с чьей стороны исходит угроза его жизни и здоровью: то ли со стороны осуждённых, то ли со стороны тюремной системы, но черным по белому написано в ответе, что есть необходимость усилить безопасность Ярошенко. И это вызывает еще большую тревогу", - добавила она.

Уполномоченный отметила, что считает странным тот факт, что безопасность Ярошенко обеспечивается таким образом. "Логично было бы перевести его в другое тюремное учреждение и не только сохранить прежние, но и улучшить условия содержания под стражей. Тем более, если человек пережил некие угрозы", - сказала Москалькова.

Российский летчик Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина и затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.

Москалькова по просьбе жены Ярошенко ранее обращалась с запросом к директору тюремного ведомства Минюста США по поводу причины перевода россиянина на более строгие условия содержания и того, какие меры принимаются, чтобы его здоровье не ухудшалось.