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"Нафтогазу" поручили не ограничиваться тремя странами при взыскании долга с "Газпрома"

Есть обновление от 14:35

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству НАК "Нафтогаз Украины" приложить максимум усилий для обеспечения взыскания с российского "Газпрома" и поступления в страну $2,6 млрд долга, присужденного по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов с "Газпрома" перешел в практическую плоскость - сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности в Швейцарии, Англии, Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", - написал Порошенко на своей странице в фейсбуке в среду.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода. Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Нафтогаз Украины, Газпром
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