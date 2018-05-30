МИД предупредил россиян о начале сезона муссонных дождей в Индии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Индии начался сезон муссонных дождей, из-за сильных ливней погибли десятки человек, сообщили в среду в ситуационно-кризисном центре МИД РФ (ДСКЦ).

"Индия - 29.05 в регионе начался сезон муссонов, который продлится с июня по сентябрь. Из-за сильных грозовых ливней 30 человек погибли в этот день в штатах Бихар, Уттар Прадеш, Джаркханд. В ближайшее время улучшение погодных условий в восточной и северной частях страны не прогнозируется", - говорится в аккаунте ДСКЦ в Twitter.

По данным иностранных СМИ, с начала недели на севере Индии из-за непогоды погибли не менее 38 человек. Из-за сильных порывов ветра повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Непрекращающиеся ливни привели к подтоплению улиц, жилых домов, школ.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил, что местные власти окажут необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших. Спасательные службы проводят поисковые работы.