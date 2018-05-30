Британец выпал из самолета в Турции и умер

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Британский пассажир умер после того, как выпал из самолета в аэропорту курорта Даламан в Турции, сообщает The Telegraph.

"Тридцатилетний мужчина из Британии разбился при падении из самолета в аэропорту курорта Даламан в Турции. Он был найден на взлетно-посадочной полосе со сломанными ребрами. Путешественник умер в больнице, не приходя в сознание", - пишет газета.

По данным издания, британец должен был улететь за три дня до происшествия, но потерял свой билет и с тех пор находился в аэропорту. Между экипажем и пассажиром возник конфликт, в результате которого мужчину попросили покинуть самолет в целях обеспечения дисциплины и безопасности во время полета. Экипаж попытался выпроводить его из салона, но мужчина неудачно вцепился в дверь самолета и упал с высоты 4,5 метра,

МИД Великобритании оказывает поддержку семье погибшего. "Мы поддерживаем семью гражданина нашей страны после его смерти в Турции и активно контактируем по этому вопросу с местными властями", - цитирует The Telegraph ведомство.

По факту смерти британского подданного проводится расследование.