Полиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Следствие ищет несколько человек в связи с убийством в украинской столице журналиста Аркадия Бабченко, уже завершен осмотр места преступления и назначен ряд экспертиз. Об этом сообщил начальник главка Нацполиции Украины в Киеве Андрей Крищенко.

"Мы разыскиваем, как минимум, одного человека. Мы понимаем, и есть информация, что были еще люди, а не только тот человек, который стрелял. Мы завершили осмотр места события. Уже назначено много экспертиз, судебно медицинская в первую очередь, и много криминалистических экспертиз", - сказал Крищенко журналистам в среду в Киеве.

По его словам, было изъято много видеозаписей с камер видеонаблюдения с большой территории. "И я вчера был на месте преступления, и местные жители подходили и предоставляли записи с видеорегистраторов. Все это теперь будет анализироваться", - указал начальник главка.

Руководитель Киевской полиции также указал, что фоторобот предполагаемого убийцы был составлен со слов возможных свидетелей, которых опрашивали непосредственно сразу после случившегося.

Крищенко подчеркнул, что над раскрытием преступления усиленно работают все правоохранительные органы: полиция, прокуратура и СБУ. "Мы понимаем степень резонансности этого преступления", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, не повторится ли при расследовании этого убийства ситуация со взрывом в центре Киева в автомобиле журналиста Павла Шеремета, Крищенко сказал: "В уголовном розыске нет философии: преступление или будет раскрыто, или нет, к сожалению. Убийство Шеремета не раскрыто, но убийство Вороненкова (экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова - ИФ), покушение на народного депутата Украины, когда погиб сотрудник полиции Киева, два убийства офицеров спецслужб раскрыли. Поэтому давайте подождем. Я думаю, что перспективы у нас очень хорошие".

Говоря о возможном "российском следе" в этом преступлении, глава Нацполиции Киева отметил, что вероятность этого очень высокая.

"Учитывая его позицию всю его жизнь - это одна из наиболее вероятных версий", - сказал он.

Как сообщалось, вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, работавший на Украине журналист Бабченко.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Тогда же Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко.

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в убийстве.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", на месте преступления были найдены гильзы калибра 9 мм, предварительно, пистолетные.