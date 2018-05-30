СБУ заявила о планах организатора покушения на Бабченко убить на Украине 30 человек

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Организатор готовившегося покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко планировал устранить на территории Украины 30 человек, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Организатор этого преступления говорил о необходимости устранения - вдумайтесь в цифру - 30 лиц на территории Украины... Нам известны некоторые фамилии потенциальных жертв, но я не буду их называть", - сказал Грицак на пресс-конференции в среду.

Ранее в среду российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого от пулевых ранений украинские власти объявили накануне, заявил, что был привлечен к спецоперации по предотвращению терактов на территории Украины за месяц до его мнимого убийства.