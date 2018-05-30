Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
В мире

США расширили санкционный список по Ирану

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - США внесли в санкционный список по Ирану еще шесть человек и три организации, сообщает в среду Минфин США.

Все шестеро вошедших в список лиц - граждане Ирана, в список организаций попала, в частности, тюрьма "Эвин".

В пресс-релизе Минфин США пояснил, что санкции в отношении двух организаций, Ansar-e Hizballah и тюрьмы "Эвин", вводятся за "серьезные нарушения прав человека от лица правительства Ирана". Еще одна организация, Hanista Programing Group, попала под санкции за "работу с информационными или коммуникационными технологиями, которые облегчают отслеживание, позволяющее или помогающее серьезно нарушать права человека".

8 мая президент США Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном по ядерной программе и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Иран
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
В мире
СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоСБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко
По данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс.Подробнее
 МИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко живМИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко жив
В ведомстве в то же время отметили "пропагандистский эффект" этой историиПодробнее
 Аркадий Бабченко оказался живАркадий Бабченко оказался жив
Он пришел на брифинг СБУ и сообщил, что участвовал в операции украинских спецслужбПодробнее
 Полиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством БабченкоПолиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством Бабченко
Помимо стрелка, были еще несколько сообщников, считают в полицииПодробнее
Уильям Браудер задержан в Испании по запросу РоссииУильям Браудер задержан в Испании по запросу России
Браудер написал в своем твиттере, что в настоящее время его везут в один из полицейских участков МадридаПодробнее
 СКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства БабченкоСКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства Бабченко
Российские следователи готовы оказать содействие Украине в раскрытии и расследовании убийстваПодробнее
 ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружияЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия
Вместо этого Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургернуюПодробнее
 МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоМВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяЭкономика"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Минздрав РФ предложил запретить продажу сигарет на Международный день без табака

Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутске

Совет Европы выразил обеспокоенность из-за задержания главреда "РИА Новости Украина"

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоПо данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс. Подробнее

В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Прохоров выкупил у Winterlux Вексельберга почти 40% в банке МФК

Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Центр Хруничева отказался от новой линейки ракет "Протон" из-за финансовых трудностей

Поезда задержаны на Горьковской ЖД после отключения напряжения из-за ветра

Рост цен на нефть ускорился на фоне падения доллара

Москвичей ждет сильное похолодание

Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореПремьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток" Подробнее

"Росатому" поступило предложение построить АЭС на западе Узбекистана

В ЛНР обнаружили склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки

Сын режиссера Учителя снимет фильм о футболисте "Торпедо" Стрельцове

ФотоЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru