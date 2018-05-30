В ЛНР обнаружили склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили в районе населённого пункта Зоринск заброшенный склад ВС Украины с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, предотвращение террористических актов и деятельности диверсионных групп на территории республики, выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки", - сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

В нем отмечается, что склад аммонита и аммонала был создан Вооружёнными силами Украины в 2014 году у Зоринска в одном из заброшенных помещений угольного предприятия.

"Это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года", - говорится в сообщении.