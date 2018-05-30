Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денег
В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Есть обновление от 19:39

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В организации "Репортеры без границ" в среду раскритиковали действия украинских властей, связанные с российским журналистом Аркадием Бабченко.

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал в твиттере генсек организации Кристоф Делуар.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения украинские власти объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Аркадий Бабченко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоСБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко
По данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс.Подробнее
 МИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко живМИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко жив
В ведомстве в то же время отметили "пропагандистский эффект" этой историиПодробнее
 Аркадий Бабченко оказался живАркадий Бабченко оказался жив
Он пришел на брифинг СБУ и сообщил, что участвовал в операции украинских спецслужбПодробнее
 Полиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством БабченкоПолиция Киева расширила круг разыскиваемых лиц в связи с убийством Бабченко
Помимо стрелка, были еще несколько сообщников, считают в полицииПодробнее
Уильям Браудер задержан в Испании по запросу РоссииУильям Браудер задержан в Испании по запросу России
Браудер написал в своем твиттере, что в настоящее время его везут в один из полицейских участков МадридаПодробнее
 СКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства БабченкоСКР запросит Украину о правовой помощи в расследовании убийства Бабченко
Российские следователи готовы оказать содействие Украине в раскрытии и расследовании убийстваПодробнее
 ЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружияЦРУ усомнилось в истинности намерений КНДР отказаться от ядерного оружия
Вместо этого Ким Чен Ын готов открыть в Пхеньяне бургернуюПодробнее
 МВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы БабченкоМВД Украины опубликовало фоторобот предполагаемого убийцы Бабченко
Предположительно, он застрелил российского журналиста в подъезде, когда тот возвращался из магазинаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 29 мая6 фото
29 мая
Фотохроника 29 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке6 фото
28 мая
Поврежденное полотно Репина в Третьяковке
Лучшие фото недели11 фото
25 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В мире"Убийство" Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой ЭкономикаРоссия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореВ РоссииИсчезли 3 млн евро из изъятых у полковника Захарченко денегМоскваВ Москве шесть человек пострадали при падении деревьев из-за ветраВ РоссииВиктор Томенко стал врио губернатора Алтайского краяЭкономика"Нафтогаз" начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд

Минздрав РФ предложил запретить продажу сигарет на Международный день без табака

Ан-24 повредил шасси при посадке в Якутске

Совет Европы выразил обеспокоенность из-за задержания главреда "РИА Новости Украина"

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко

СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоПо данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс. Подробнее

В Москве задержали пришедших на акцию памяти Бабченко

Прохоров выкупил у Winterlux Вексельберга почти 40% в банке МФК

Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Центр Хруничева отказался от новой линейки ракет "Протон" из-за финансовых трудностей

Поезда задержаны на Горьковской ЖД после отключения напряжения из-за ветра

Рост цен на нефть ускорился на фоне падения доллара

Москвичей ждет сильное похолодание

Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через море

Россия согласилась обсудить вопрос о строительстве 2-й нитки "Турецкого потока" в Болгарию через мореПремьер Болгарии поблагодарил Москву за то, что она не держит зла на его страну за срыв проекта "Южный поток" Подробнее

"Росатому" поступило предложение построить АЭС на западе Узбекистана

В ЛНР обнаружили склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки

Сын режиссера Учителя снимет фильм о футболисте "Торпедо" Стрельцове

ФотоЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУЖурналист Аркадий Бабченко на брифинге СБУ
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru