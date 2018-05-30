Генсек "Репортеров без границ" возмутился историей с "убийством" и "воскрешением" Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В организации "Репортеры без границ" в среду раскритиковали действия украинских властей, связанные с российским журналистом Аркадием Бабченко.

"Репортеры без границ" решительно выражают возмущение в связи со вскрывшейся манипуляцией, проведенной украинскими спецслужбами в рамках ведущейся ими информационной войны. Всегда крайне опасно, когда государства "играют" с фактами, в особенности - когда это делают с журналистами", - написал в твиттере генсек организации Кристоф Делуар.

В своем сообщении он также разместил ссылку на материал, в котором говорится о развитии событий вокруг Бабченко, чтобы было ясно, что именно он комментирует.

Ранее сегодня выяснилось, что российский журналист Аркадий Бабченко, о гибели которого в результате покушения украинские власти объявили накануне, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.