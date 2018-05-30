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Совет Европы выразил обеспокоенность из-за задержания главреда "РИА Новости Украина"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность в связи с задержанием на Украине журналиста Кирилла Вышинского, намерена добиваться обеспечения его прав в рамках своего мандата.

"Ограничение журналистской деятельности вызывает мою глубокую озабоченность в этом и иных подобных случаях, когда журналисты подвергаются уголовному преследованию в некоторых странах Совета Европы", - говорится в ответе Миятович на запрос СПЧ, опубликованном на сайте Совета.

Комиссар СЕ по правам человека отметила, что любое вмешательство в деятельность журналистов должно соответствовать Европейским стандартам по правам человека, в том числе принципам законности, правомерности и соразмерности такого вмешательства.

"Со своей стороны я буду прилагать все усилия и способствовать соблюдению европейских стандартов в отношении защиты прав журналистов и СМИ в диалоге с властями соответствующих государств в рамках своего мандата, который также предусматривает возможность принятия определенных мер реагирования", - добавила Миятович.

Совет по правам человека 21 мая обратился к комиссару с просьбой взять под личный контроль ситуацию с Вышинским. Журналист был задержан в Киеве после обысков в центральном офисе агентства, а также в квартирах журналистов, он подозревается в государственной измене. Позже его арестовали на 60 дней. Более 40 сотрудников "РИА Новости Украина" были вызваны на допрос в Службу безопасности Украины.

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Теги: Кирилл Вышинский
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