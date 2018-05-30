Представитель Северной Кореи прибыл в Нью-Йорк для подготовки к саммиту США-КНДР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Вице-председатель северокорейского Центрального Комитета Трудовой партии Кореи генерал Ким Ён Чхоль прибыл в среду в Нью-Йорк, передает агентство "Ренхап".

По его данным, Ким Ён Чхоль прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди, став, таким образом, наиболее высокопоставленным представителем КНДР, который посетил США с 2000 года.

Ким Ён Чхоля в США проведет переговоры с госсекретарем Майком Помпео, которые состоятся позднее на этой неделе. Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят детали саммита США-КНДР, который должен состояться 12 июня в Сингапуре.

На прошлой неделе Белый дом распространил письмо Дональда Трампа, в котором президент США сообщил, что отказывается от проведения саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, намеченного на 12 июня, из-за враждебных заявлений со стороны КНДР. Пхеньян в ответ на это заявил, что по-прежнему готов к диалогу. После этого американский президент сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится.

Ранее на этой неделе стало известно, что США не будут расширять санкции против КНДР.