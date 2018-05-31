Лавров в Пхеньяне возложил цветы к мемориальной доске с барельефом дипломата Карлова

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в КНДР в четверг возложил цветы к мемориальной доске с барельефом российского дипломата Андрея Карлова, убитого в Турции в 2016 году.

Мемориальная доска с надписью "Здесь служил родине Герой России Андрей Карлов" установлена на фасаде здания российского посольства в Пхеньяне.

Андрей Карлов, возглавлявший российскую дипмиссию в Турции, был убит 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства в Анкаре. Преступник несколько раз выстрелил дипломату в спину, когда тот выступал с речью на церемонии открытия фотовыставки о России.

На дипломатической службе Карлов находился с 1976 года. С 2001 по 2006 год он был чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР, где внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами.