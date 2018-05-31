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Дом замглавреда журнала Forbes Kazakhstan вновь обыскали

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В доме у заместителя главного редактора журнала Forbes Kazakhstan Александра Воротилова снова проведен обыск. Об этом сообщила в четверг агентству "Интерфакс" главный редактор сайта Forbes.kz Анастасия Новикова.

"Я в курсе ситуации с Александром. У него дома сейчас опять проводится обыск. Адвокат туда уже выехал. С самим Александром мне поговорить не удалось. Пока это вся информация", - рассказала Новикова.

Между тем жена Воротилова Татьяна Шумилина на своей странице в соцсетях написала: "К нам снова пожаловали с обыском".

"Опять никаких документов не оставили. Утащили последний комп, на котором мелкий мультики смотрел", - отметила она.

Как сообщалось, 2 апреля полиция провела обыски в редакциях журнала Forbes Kazakhstan и интернет-портала Ratel.kz по заявлению бизнесмена Зейнуллы Какимжанова, обвинившего СМИ в распространении заведомо ложных и порочащих его сведений. Воротилов, являющийся гражданином РФ, по этому делу проходит как свидетель с правом на защиту.

Какимжанов, занимавший в 1999-2003 года посты министра государственных доходов и главы Минфина, в 2017 году выиграл суды у Ratel.kz и Forbes Kazakhstan, которые писали о его предполагаемой причастности к коррупции.

В минувший понедельник суд Медеуского района Алматы постановил прекратить выпуск сетевого издания аналитического интернет-портала Ratel.kz.

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Теги: Казахстан, Алма-Ата, Forbes, Александр Воротилов
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