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Замглавы МИД РФ Карасин назвал ситуацию с Бабченко позорной манипуляцией

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - История с российским журналистом Аркадием Бабченко являет собой позорную манипуляцию общественным мнением, заявил в четверг статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Это позорная манипуляция общественным мнением при полном отсутствии какой-либо политической этики у нынешней киевской власти", - сказал Карасин "Интерфаксу".

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил о задержании в Киеве организатора покушения на Бабченко. По его словам, этот человек предложил своему знакомому участнику военной операции на востоке Украины $30 тыс. и передал ему в качестве задатка $15 тыс. за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Грицак также утверждал, что покушение на журналиста было совершено по заказу российских спецслужб.

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Теги: МИД РФ, Григорий Карасин, Аркадий Бабченко
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