Лавров подарил лидеру КНДР шкатулку для "секретных вещей"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шкатулку с палехской лаковой миниатюрой.

"Я надеюсь, вам понравится. Вот ключик, в этом можно запирать секретные вещи", - сказал Лавров северокорейскому лидеру.

Тот в свою очередь приветствовал визит главы МИД РФ Пхеньян. "Я думаю, что ваш визит свидетельствует о том, какое внимание уделяет руководство Российской Федерации и правительство Путина тому, чтобы еще глубже углублять и развивать (отношения)", - сказал Ким Чен Ын в начале переговоров с Лавровым.

#Лавров во время встречи с Председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном: Заинтересованы в том, чтобы как на Корейском полуострове, так и в целом в Северо-Восточной Азии была обстановка мира, стабильности и процветанияhttps://t.co/tkYW32AVju pic.twitter.com/5WNZB7pkI9 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 31 мая 2018 г.

Видео встречи размещено на канале МИД РФ в YouTube.