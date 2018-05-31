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Лавров подарил лидеру КНДР шкатулку для "секретных вещей"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну шкатулку с палехской лаковой миниатюрой.

"Я надеюсь, вам понравится. Вот ключик, в этом можно запирать секретные вещи", - сказал Лавров северокорейскому лидеру.

Тот в свою очередь приветствовал визит главы МИД РФ Пхеньян. "Я думаю, что ваш визит свидетельствует о том, какое внимание уделяет руководство Российской Федерации и правительство Путина тому, чтобы еще глубже углублять и развивать (отношения)", - сказал Ким Чен Ын в начале переговоров с Лавровым.

Видео встречи размещено на канале МИД РФ в YouTube.

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Теги: КНДР, Ким Чен Ын, Сергей Лавров
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