Глава МВД Украины удивился реакции на инсценировку убийства Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил глубокое удивление в связи с реакцией ряда международных организаций, раскритиковавших спецоперацию украинских спецслужб и правоохранителей по предотвращению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"Мне удивительны заявления многих международных организаций, "что это такое - дезинформировали общество". Вы что, хотели, чтобы Бабченко был убит? И вы бы на этом примере говорили - Amnesty International или "Репортеры без границ" - вот, у нас еще один погибший журналист?", - выразил недоумение глава МВД Украины в четверг в ходе общения с журналистами в Киеве после презентации Академии патрульной полиции и первого выпуска полицейских.

Он добавил, что приветствует предотвращение украинскими спецслужбами убийства человека, и то, что они посчитали необходимым задержать организатора этого неудавшегося преступления таким образом.

"Поэтому, мягко говоря, удивляют и шокируют такие заявления неких международных авторитетов. Я думаю, что впредь украинские спецслужбы и правоохранительные органы не будут руководствоваться общественным мнением, что о них скажет тот или иной псевдоморальный авторитет, а (будут руководствоваться - ИФ) тем, чтобы на нашей территории было спокойно, и человек не подвергся нападению", - заявил Аваков.

Ранее инсценировку убийства Бабченко украинскими спецслужбами раскритиковали, в частности, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир (Harlem Desir), а также организация "Репортеры без границ".

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.