Президент Украины отверг критику инсценировки "убийства" Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко ответил критикам спецоперации украинских спецслужб по инсценировке "убийства" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

"Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил Порошенко в Ивано-Франковской области в четверг.

Он назвал блестящей спецоперацию Службы безопасности Украины по предотвращению покушения на Бабченко. "Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие - целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем", - сказал президент Украины.

Накануне состоялась встреча Порошенко с Бабченко, в ходе которой президент Украина заявил, что "атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего". При этом глава государства выразил благодарность Бабченко и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в Украине.

Порошенко добавил, что был заранее осведомлен об инсценировке "убийства" Бабченко.

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.