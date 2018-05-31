Главные новости
В миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" Бабченко
В мире

Президент Украины отверг критику инсценировки "убийства" Бабченко

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко ответил критикам спецоперации украинских спецслужб по инсценировке "убийства" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

В миреГлава МВД Украины удивился реакции на инсценировку убийства БабченкоЧитать подробнее

"Вам надо обвинять не украинцев, а Россию. Украинцы делают все возможное, чтобы держаться вместе и защитить себя. Уверяю, так будет и впредь", - заявил Порошенко в Ивано-Франковской области в четверг.

Он назвал блестящей спецоперацию Службы безопасности Украины по предотвращению покушения на Бабченко. "Вчера в результате блестящей спецоперации, которая была проведена героями из СБУ, весь мир увидел истинное лицо нашего врага. Засылают оружие - целые грузовики, засылают деньги, чтобы убивать украинцев, журналистов, убивать государственных деятелей. Когда поймали их на горячем, говорят, что мы не так действуем", - сказал президент Украины.

Накануне состоялась встреча Порошенко с Бабченко, в ходе которой президент Украина заявил, что "атака на журналиста, организованная с территории РФ, - это желание дестабилизировать ситуацию в Украине, показать неэффективность власти и, безусловно, убить того, кого Россия боится больше всего". При этом глава государства выразил благодарность Бабченко и украинским силовикам за то, что не дали реализовать этот сценарий в Украине.

Порошенко добавил, что был заранее осведомлен об инсценировке "убийства" Бабченко.

Накануне выяснилось, что Бабченко, о гибели которого в результате покушения объявили украинские власти, жив. Он сам пришел на брифинг в Службу безопасности Украины и рассказал, что участвовал в спецоперации СБУ по предотвращению терактов.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Украина, Петр Порошенко
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
В ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" Бабченко
В ЕС отметили право Украины защищать свои национальные интересы, территорию и медиаПодробнее
 Дуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в РФДуров посетовал на отказ Apple поддержать Telegram в ситуации с блокировкой в РФ
По его словам, компания по всему миру не позволяет обновлять приложение мессенджера для iOSПодробнее
 Лавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюЛавров пригласил Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР в свою очередь поблагодарил Путина за противостояние гегемонии СШАПодробнее
 США и КНДР задумались об установлении дипотношенийСША и КНДР задумались об установлении дипотношений
По данным южнокорейской газеты, этот вопрос подняла Северная КореяПодробнее
Лавров прибыл в столицу КНДРЛавров прибыл в столицу КНДР
Министры иностранных дел двух стран обсудят денуклеаризацию Корейского полуостроваПодробнее
 СБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" БабченкоСБУ обнародовала видео задержания предполагаемого заказчика "убийства" Бабченко
По данным спецслужбы, он собирался заплатить за убийство журналиста $30 тыс.Подробнее
 МИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко живМИД РФ назвал "лучшей новостью" то, что Бабченко жив
В ведомстве в то же время отметили "пропагандистский эффект" этой историиПодробнее
 Аркадий Бабченко оказался живАркадий Бабченко оказался жив
Он пришел на брифинг СБУ и сообщил, что участвовал в операции украинских спецслужбПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Фотохроника 30 мая6 фото
30 мая
Фотохроника 30 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров пригласил Ким Чен Ына в РоссиюСпортЗидан объявил об уходе из "Реала"В миреВ ЕС заинтересовались деталями спецоперации с "убийством" БабченкоВ РоссииВ Госдуме поддержали инициативу о праве компаний через суд возмещать ущерб от санкцийВ миреСША и КНДР задумались об установлении дипотношенийВ миреЧто случилось этой ночью: четверг, 31 мая

Физики создали наноиглы для сверхминиатюрной электроники при помощи луча-бублика

Суд арестовал напавшую на полицейских инстаграм-модель Киру Майер

Госсекретарь США начал переговоры в Нью-Йорке с генералом из КНДР

Организатор террористической ячейки в Дагестане получил восемь лет колонии

"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустрию

"Роснано" предложила кабмину обсудить инвестиции пенсионных средств в наноиндустриюЧубайс отметил актуальность темы на фоне высказываний Силуанова о новом подходе к накопительным счетам Подробнее

"Ильюшин" приступил к эскизному проектированию среднего транспортника Ил-276

"Анжи" расстался с главным тренером

Северная Корея направит делегацию на межпарламентский форум в Москву

Темпы роста цен на бензины в конце мая разогнались до 2% в неделю

Международные резервы РФ с 18 по 25 мая выросли на $0,9 млрд

Президент Украины отверг критику инсценировки "убийства" Бабченко

Дети из Средиземноморья оказались самыми упитанными в Европе из-за утраты традиций

Зидан объяснил свой уход из "Реала"

Суд в Волоколамске отказал 17 горожанам в иске против свалки "Ядрово"

Трамп заявил, что уволил экс-главу ФБР Коми не из-за "российского дела"

Ведущий YouTube канала "Навальный Live" останется под арестом за акцию 5 мая в Москве

Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колонию

Экс-министра Улюкаева отправили отбывать наказание в колониюБывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет за взятку в $2 млн от главы "Роснефти" Подробнее

Сенатор Нарусова и Ксения Собчак не смогли убедить Сенцова прекратить голодовку

Арест главы представительства "Мемориала" в Чечне Титиева продлен еще на месяц

Nintendo анонсировала три новые игры о покемонах

Ученые нашли 13 новых минералов на вулкане Толбачик на Камчатке

Глава РАН призвал переводить на английский "абсолютно все" научные публикации

Тысячи человек в Подмосковье остались без горячей воды

В доме главного медсоцэксперта Дагестана начался обыск

В России с июля начнется эксперимент по маркировке обуви

Глава МВД Украины удивился реакции на инсценировку убийства Бабченко

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru