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Главный прокурор Грузии подал в отставку на фоне протестов из-за убийства школьников

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в четверг вечером заявил о своем уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси.

"Сегодня я покидаю должность, однако уверен, что правосудие по этому делу будет установлено", - приводит слова Шотадзе пресс-служба Главной прокуратуры Грузии.

Заявление Шотадзе последовало на фоне массовых протестов у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в декабре 2017 года в массовой драке в Тбилиси.

Убийство двух школьников - Левана Дадунашвили и Давида Саларидзе - произошло в Тбилиси 1 декабря 2017 года. По данным прокуратуры, подростки погибли от ножевых ранений в ходе массовой драки старшеклассников двух тбилисских школ. Были задержаны двое участников драки, им предъявили обвинение в убийстве Дадунашвили и Саларидзе. Следствие установило, что оба убийства были совершены двумя ножами, принадлежавшими двум задержанным.

Однако в четверг Тбилисский городской суд не установил факта убийства задержанными Саларидзе, который получил 12 колотых ран. Вместо этого суд обвинил их в попытке совершения убийства Саларидзе. При этом суд признал задержанных виновными в убийстве Дадунашвили. Представитель прокуратуры выразил несогласие с решением суда, заявив, что именно двое задержанных совершили убийство обоих погибших Дадунашвили и Саларидзе.

Возмущенный решением суда отец убитого Заза Саларидзе из суда направился к зданию прокуратуры и оттуда через СМИ призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры. Призыв был поддержан, и в эти часы у прокуратуры собрались около 2 тыс. человек. Число участников акции увеличивается.

"Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по вердикту суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - заявил журналистам Саларидзе.

Несколько часов назад Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе сделал специальное заявление о том, что к расследованию обстоятельств убийства двух подростков будут подключены авторитетные следователи из Великобритании, Израиля и США. Однако его заявление не повлияло на участников акции, которые требуют его немедленной отставки.

В свою очередь парламент Грузии в четверг на пленарном заседании поддержал инициативу оппозиции по созданию временной парламентской следственной комиссии по изучению фактов убийства двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в Тбилиси. Представители парламентской оппозиции заявили журналистам, что их инициатива была поддержана парламентским большинством под давлением проходящей в эти часы многотысячной акции протеста у здания Главной прокуратуры.

Акции солидарности с отцом убитого Саларидзе проводятся в эти часы и в других городах Грузии.

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Теги: Грузия, Ираклий Шотадзе
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