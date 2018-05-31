В мире "Убийство" Аркадия Бабченко

Адвокат рассказал о подозреваемом в организации покушения на Бабченко

По словам адвоката, заказчиков преступления даже не пытались искать

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко - Борис Герман является исполнительным директором украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" (производство оружия) и занимается волонтерской деятельностью для нужд украинских военных, утверждает его адвокат Евгений Солодко.

"Итак, об организаторе "покушения на убийство" Аркадия Бабченко - его зовут Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО", - написал Солодко на странице в фейсбуке.

Он добавил: "Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения".

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Солодко недоумевает из-за подозрений в отношении его подзащитного в организации покушения на Бабченко.

"Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя по документам, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ, с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов", - утверждает защитник.

Кроме того, по его словам, в переписке речь идет "о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений киллера и допрашивающего его сотрудника сколько угодно".

"Сам киллер, действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "...з 14-го року". Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен", - указал Солодко.

Согласно информации из открытых источников, человек с таким именем и фамилией - Борис Герман - был помощником народных депутатов Украины Михаила Гончарова (V созыва, 2006-2007, от социалистической партии Украины) и Игоря Плохого (VI созыва, 2007-2012, от Партии регионов).

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Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Аркадия Бабченко, который с 2017 года работал на телеканале ATR в Киеве, застрелили на лестничной клетке его дома в столице Украины. На следующий день, 30 мая, в ходе брифинга в пресс-центре СБУ глава спецслужбы Василий Грицак заявил, что информация об убийстве Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста. После этого сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ и сообщил некоторые подробности проводимой спецоперации.

В ходе брифинга Грицак сообщил о задержании в Киеве в тот же день организатора "убийства" Бабченко.

Глава СБУ утверждал, что "организатор этого преступления в целом говорил об устранении 30 человек в Украине", а убийство Бабченко было пробным.

Шевченковский районный суд Киева сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Германа, подозреваемого в организации "убийства"

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Теги: Аркадий Бабченко, Борис Герман
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