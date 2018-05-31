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Назначенный для формирования правительства Италии премьер Коттарелли сложил полномочия

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Назначенный президентом Италии премьер-министр Карло Коттарелли объявил, что вернул мандат на формирование правительства, сообщает в четверг агентство АНСА.

"Я вернул президенту мандат, которым меня наделили, для меня было большой честью служить стране, даже всего несколько дней", - заявил Коттарелли.

"Формирование технического правительства больше не является необходимостью... Политическое правительство будет лучшим решением для страны", - сказал он.

Коттарелли поблагодарил всех, кто помогал ему в работе над формированием правительства.

Предыдущий исполняющий обязанности премьера Италии Джузеппе Конте ранее на этой неделе не смог сформировать правительство и ушел с поста.

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Теги: Италия
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