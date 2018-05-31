Участники митинга в Тбилиси не дали выступить премьеру Грузии

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в четверг вечером пришел на многотысячный митинг перед зданием парламента в Тбилиси, однако митингующие не дали ему возможности выступить. Участники акции протеста скандировали в адрес премьера: "Уходи!". При этом в сторону главы грузинского правительства полетели различные предметы из толпы, после чего сотрудники охраны вывели его с территории.

Ранее участники митинга потребовали после отставки Главного прокурора Ираклия Шотадзе привлечения его к уголовной ответственности и реорганизации правоохранительной и судебной систем. Участники акции дали властям два часа для исполнения их требований, в противном случае они пригрозили радикализацией своих действий. В 22:00 часов по тбилисскому времени срок этого ультиматума истек.

Главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в четверг заявил об уходе с должности в связи с резонансным убийством в декабре 2017 года двух подростков в Тбилиси.

Заявление Ираклия Шотадзе последовало на фоне массового протеста в четверг у здания Главной прокуратуры Грузии из-за решения суда, не нашедшего виновных в убийстве одного из двух старшеклассников в декабре 2017 года в массовой драке в Тбилиси. Акция протеста позже переместилась от здания Главной прокуратуры к парламенту.

Ранее отец одного из убитых подростков Заза Саларидзе призвал всех, чьи права были нарушены правоохранительными органами, собраться на акцию протеста у здания прокуратуры.

"Следствие длилось шесть месяцев, но сегодня по вердикту суда убийцы моего сына не установлены. А все потому, что убийцами являются сыновья влиятельных людей, которых покрывает прокуратура", - заявил журналистам Саларидзе.

Между тем, парламент Грузии в четверг на пленарном заседании поддержал инициативу оппозиции по созданию временной парламентской следственной комиссии по изучению фактов убийства двух старшеклассников 1 декабря 2017 года в Тбилиси. Представители парламентской оппозиции заявили журналистам, что их инициатива была поддержана парламентским большинством под давлением многотысячной акции протеста у здания Главной прокуратуры.

Акции солидарности с отцом убитого проводятся в эти часы и в других городах Грузии.