Акция протеста в Тбилиси приостановлена из-за проливного дождя

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Организаторы акции протеста, проходящей в Тбилиси на площади перед парламентом, в ночь на пятницу объявили о временном прекращении ее из-за проливного дождя.

"Мы продолжим акцию в пятницу в 16 часов. У нас есть информация, что к нашей акции присоединятся тысячи жителей регионов", - обратился к собравшимся на площади один из организаторов акции правозащитник Звиад Куправа.

При этом он отметил, что большая группа участников акции останется на месте и проведет ночь в палатках и под навесом здания.

В эти часы на площади остаются около 200 человек, в основном молодых людей. До начала дождя организаторы акции заявили журналистам, что в ней принимают участие не менее 50 тыс. человек. По мнению журналистов, в пик акции на проспекте Руставели было от 5 до 8 тыс. человек.