Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко ранее был обвинен в подделке документов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Подозреваемый в организации "убийства" журналиста Аркадия Бабченко исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман проходит в качестве подозреваемого в другом уголовном деле о незаконном исключении из числа участников УНСП владельца 40% и обвиняется в подделке документов.

Согласно информации в базе судебных решений, старший следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области ходатайствовал перед судом о домашнем аресте исполнительного директора ООО за то, что тот, по данным следствия, в середине декабря 2016 года внес в протокол собрания неправдивые данные.

В соответствии с данными госреестра, единственным владельцем 10% в УНСП "Шмайсер" является Борис Герман.

Следователь также обвинил 10%-го участника ООО в том, что совместно с владельцем на тот момент 50% доли и директором УНСП Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава участников владельца 40% Валерия Павлюка, который и стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года.

Суд, рассмотрев это ходатайство 4 апреля 2018 года, своим определением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая этого года включительно.

В судебных материалах говорится, что Герман приобрел 10% долю УНСП "Шмайсер" стоимостью 68,5 тыс. грн в декабре 2015 года у Капилян - тогда же, когда она продала 40% долю Павлюку.

Обвинения в отношении Антонины Капилян

Согласно информации в базе судебных решений, обвинения в адрес Капилян более серьезные. В частности, она подозревается в мошенническом завладении в 2015 году $63,8 тыс. у двух физлиц, а также 320 тыс. грн у "Благотворительного фонда ветеранов войны и участников АТО" и 1,1 млн грн у ЧП "Маркон".

Помимо того в начале 2016 года директор УНСП взяла беспроцентный заем в 111,11 тыс. грн у владельца 40% Павлюка, однако, по данным следствия, присвоила их.

В судебных материалах также говорится, что после наложения судом ареста на 90% долю Капилян, которую она получила после исключения из состава участников владельца 40%, ей удалось продать трем лицам по 5% и внести соответствующие изменения в госреестр. Согласно ему, сейчас совладельцами УНСП "Шмайсер" в таких долях являются Антон Бондаренко из Чернигова, Виталий Милин из Нью-Йорка и Юрий Костянчук из Киева.

В результате суд применил к Капилян меру пресечения в виде домашнего ареста и в мае продлил его на два месяца - до 11 июля включительно.

Дело об "убийстве" Аркадия Бабченко

Вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко застрелили на пороге его квартиры в Киеве. На следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение было постановочным, а информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Ранее в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал в эфире телеканала "Интер", что Герман обратился к бывшему добровольцу АТО Алексею Цымбалюку с тем, чтобы тот совершил убийство Бабченко. "После этого Цымбалюк пришел в Службу безопасности Украины и вступил в оперативную игру, чтобы разоблачить и организатора, которым, по нашей версии, выступает господин Герман. Ряд других агентов СБУ содействовали проведению этой операции", - сообщил генпрокурор.

Юрий Луценко подчеркнул, что инсценировка убийства была важна для того, чтобы узнать имена других "фигурантов списка". "Заказчик находится на территории Российской Федерации. На сегодняшний день я не могу разглашать определенную доказательную базу, которая есть. Но она будет расширена", - заверил он.

Между тем Герман утверждает, что все произошедшее было результатом его сотрудничества с контрразведкой Украины.

Шевченковский районный суд Киева арестовал Германа на два месяца.