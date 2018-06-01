Разрушенный в Шымкенте в канун Дня Победы воинский мемориал установят на новом месте

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Шымкенте (административный центр Южно-Казахстанской области) разрушенный мемориал воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, перенесут с территории свинцового завода во двор средней школы, сообщила пресс-служба акима (главы администрации) региона.

Как говорится в распространенном в пятницу сообщении, памятник рабочим свинцового завода, воевавшим на полях Великой Отечественной войны, будет открыт к первому сентября. В настоящее время разработан проект будущего памятника. "На нем будут высечены имена всех свинцевиков, которые ушли на войну и не вернулись", - отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в канун Дня Победы в Шымкенте на территории местного свинцового завода был разрушен мемориал 113 рабочим, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Разбитые плиты с именами бойцов и оскверненный Вечный огонь обнаружили родственники и ветераны завода, которые пришли почтить их память в День Победы.

Позже посольство РФ направило в МИД Казахстана ноту с просьбой тщательно расследовать данный инцидент и наказать виновных. В МИД Казахстана, в свою очередь, предположили, что вандалы не причастны к разрушению памятника, а объект был бесхозным много лет.