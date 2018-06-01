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Грузинский президент пришел в палатку к организатору акции протеста в Тбилиси

Есть обновление от 13:20

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встречается в установленной на площади перед зданием парламента в Тбилиси палатке с отцом убитого подростка Зазой Саларидзе, передает корреспондент "Интерфакса".

Президент попросил провести с ним встречу с глазу на глаз.

Накануне Саларидзе заявил, что из всех представителей властей он хотел бы встретиться только с президентом.

После встречи Маргвелашвили сообщил журналистам, что выразил отцу убитого подростка свои соболезнования.

"Естественно, что главное, о чем я хотел сказать этому человеку, это выразить свои глубокие соболезнования в связи с его горем. Моя цель - взаимодействовать с Зазой Саларидзе и многими другими, у кого есть такое же горе. Вместе с тем я желаю, чтобы процессы были мирными и стабильными, а в стране было спокойствие", - сказал Маргвелашвили.

По его словам, для выполнения этой задачи он контактирует с представителями исполнительной власти. Президент отметил, что "Грузия должна быть для своих граждан страной, в которой все находят справедливость".

В пятницу акция протеста с требованием отставки правительства будет возобновлена.

Накануне в Тбилиси собрался многотысячный митинг в связи с делом об убийстве в конце 2017 года двух подростков. Отец одного из убитых Заза Саралидзе в четверг обвинил прокуратуру в необъективности и укрывательстве убийц, которые, по его мнению, находятся на свободе, покрываемые влиятельными родственниками. Он призвал общество и все политические силы в стране присоединиться к протесту.

В связи с акцией протеста главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе в четверг ушел в отставку. После этого участники митинга потребовали отставки правительства.

Акции солидарности с отцом убитого начались и в других городах Грузии.

К митингам присоединились представители различных оппозиционных политических партий, которые заявляют, что поддерживают требование отставки всего правительства во главе с премьером. При этом среди оппозиционеров, пришедших на акции, присутствовали как представители бывшей правящей партии, так и их противники.

Участники митинга в Тбилиси не дали выступить премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили. В сторону премьера полетели различные предметы из толпы, которая скандировала: "Уходи!". Премьера вывела с территории его охрана.

Позже премьер провел специальный брифинг, в ходе которого заверил, что расследование будет проведено объективно и общество получит в кратчайшие сроки ответы на все вопросы, которые возникли в связи с делом об убийстве подростков.

При этом он считает, что произошедшее на митинге, когда ему не дали высказаться, было провокацией, которую устроила небольшая политически ангажированная группа.

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Теги: Грузия, Георгий Маргвелашвили, Заза Саларидзе
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