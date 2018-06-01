Журналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданства

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вишинский на заседании Апелляционного суда Херсонской области в пятницу заявил, что выходит из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за защитой, сообщает телеканал "Громадське".

"Я обращаюсь к президенту (Украины Петра) Порошенко, которого знаю лично и с которым мы сделали несколько добрых дел. Я заявляю о выходе из украинского гражданства, с этой минуты считаю себя лишь гражданином РФ. Я обращаюсь к президенту Путину с просьбой о предоставлении мне правовой защиты и принятия мер по моему освобождению", - заявил Вышинский в суде.

Он подчеркнул, что теперь считает себя исключительно гражданином РФ. "И обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - заявил Вышинский.

Журналист убежден, что уголовное дело в отношении него нужно Службе безопасности Украины для обмена заложниками. "Я считаю, что это огромная спецоперация СБУ, чтобы получить предмет для обмена. Если вы этого хотели, то вы это получили. Оставьте в покое людей, с которыми я работал", - сказал он.

Вышинский также считает бессмысленным обжалование меры пресечения. Он также отметил, что не жалеет о том, что делал.

Вышинский, имеющий двойное гражданство Украины и России, был задержан СБУ 15 мая, ему предъявили обвинения по статье "государственная измена". В тот же день в офисе "РИА Новости Украина" в Киеве и у сотрудников агентства прошли обыски. 17 мая Херсонский суд арестовал Вышинского на два месяца.