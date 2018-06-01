Трамп назвал фабрикацией "российское дело"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу назвал фабрикацией дело о предположительном сговоре между участниками его предвыборной кампании и представителями российского правительства, отметив, что это расследование уже стоило США $17 млн.

"AP (агентство Associated Press) только что проинформировало, что сфабрикованное российское расследование обошлось нашей администрации уже в $17 млн, и эта цифра быстро растет", - написал президент в своем микроблоге в "Твиттере".

"Никакого сговора не было, (сговор был - ИФ) только между демократами", - добавил Трамп.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер проводит расследование предположительного вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента Трампа с Москвой. Россия отвергает все обвинения во вмешательстве в американские выборы.