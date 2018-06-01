В Германии поймали сбежавших из зоопарка львов, тигров и ягуара

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два льва, два тигра и ягуар, сбежавшие из зоопарка в немецком Люнебахе, пойманы, сообщает "Би-би-си".

Животные сбежали из частного зоопарка "Айфель". Среди беглецов также был медведь, которого застрелили.

По данным немецких СМИ, ночная гроза привела к подтоплению зверинца, в результате чего оказались повреждены вольеры и звери смогли сбежать.

На 30 гектарах зоопарка живут почти 400 животных 60 видов, включая амурских тигров и львов. Он был основан в 1965 году, и поначалу в зверинце жили только собаки, ослы и кабаны.

Похожий инцидент произошел в Германии два года назад: два льва сбежали из зоопарка в Лейпциге. Одного из них поймали, второго застрелили.