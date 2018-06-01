Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основанный Джулианом Ассанжем ресурс Wikileaks в пятницу сообщил, что Тереза Мэй сначала на посту министра внутренних дел Британии, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Асссанжа около 13,2 млн фунтов стерлингов ($17,6 млн).

Таким образом "Мэй потратила больше средств против Джулиана Ассанжа, чем США на расследование (Роберта) Мюллера" о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, говорится в сообщении в официальном аккаунте Wikileaks в твиттере.

Ранее стало известно, что на данный момент Вашингтон потратил на расследование спецпрокурора Мюллера $17 млн, в то время как затраты Лондона только на слежку за основателем Wikileaks превышают $17,6 млн.

Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где он может быть обвинен в публикации секретных документов. Власти Великобритании выдали ордер на арест Ассанжа.

В мае The Guardian по итогам совместного расследования с газетой Focus Ecuador оценило затраты Эквадора на содержания Джулиана Ассанжа и меры по его безопасности в $5 млн. В конце марта власти страны лишили Ассанжа интернета и права принимать посетителей.