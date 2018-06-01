В мире

Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Основанный Джулианом Ассанжем ресурс Wikileaks в пятницу сообщил, что Тереза Мэй сначала на посту министра внутренних дел Британии, а затем в качестве премьер-министра страны направила на операции и кампанию по поимке Асссанжа около 13,2 млн фунтов стерлингов ($17,6 млн).

Таким образом "Мэй потратила больше средств против Джулиана Ассанжа, чем США на расследование (Роберта) Мюллера" о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, говорится в сообщении в официальном аккаунте Wikileaks в твиттере.

Ранее стало известно, что на данный момент Вашингтон потратил на расследование спецпрокурора Мюллера $17 млн, в то время как затраты Лондона только на слежку за основателем Wikileaks превышают $17,6 млн.

Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне, куда он обратился с просьбой о политическом убежище. Основатель Wikileaks опасается экстрадиции в США, где он может быть обвинен в публикации секретных документов. Власти Великобритании выдали ордер на арест Ассанжа.

В мае The Guardian по итогам совместного расследования с газетой Focus Ecuador оценило затраты Эквадора на содержания Джулиана Ассанжа и меры по его безопасности в $5 млн. В конце марта власти страны лишили Ассанжа интернета и права принимать посетителей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Wikileaks, Джулиан Ассанж
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате
Претензии компании "КриптОкеан ОУ" касаются блокчейн-сервиса идентификации пользователейПодробнее
 Пять диких кошек сбежали из зоопарка в ГерманииПять диких кошек сбежали из зоопарка в Германии
Среди беглецов также был медведь, его застрелилиПодробнее
 Журналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданства
Главный редактор "РИА Новости Украина" также попросил на заседании помощи у ПутинаПодробнее
 Испанскому правительству вынесен вотум недоверияИспанскому правительству вынесен вотум недоверия
Голосование прошло на фоне коррупционного скандала, связанного с партией премьер-министраПодробнее
В Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду ТрампуВ Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду Трампу
Письмо северокорейского лидера передаст прибывший в Вашингтон генерал Ким Ен ЧхольПодробнее
 Ким Чен Ын и Лавров договорились о российско-северокорейском саммитеКим Чен Ын и Лавров договорились о российско-северокорейском саммите
В КНДР заявляют, что встреча на высшем уровне возможна в этом годуПодробнее
 Предполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяцаПредполагаемый организатор "убийства" Бабченко арестован на два месяца
Сам Герман утверждает, что не организовывал убийство Бабченко, а помогал украинской контрразведке выявлять агентуру РФПодробнее
 Бывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" БабченкоБывший иеродиакон Аристарх назвал себя "исполнителем убийства" Бабченко
Экс-священник, ныне - активист "Правого сектора", Алексей Цымбалюк ранее принимал участие в боевых действиях в ДонбассеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов5 фото
31 мая
Пляж Майя-Бэй в Таиланде закрыли для туристов
Товарищеский матч Австрия - Россия9 фото
31 мая
Товарищеский матч Австрия - Россия
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снегВ миреИспанскому правительству вынесен вотум недоверияВ РоссииИсточник сообщил о прослушке Серебренникова и руководства "Седьмой студии"

Wikileaks сравнил траты Мэй на операции против Ассанжа и США на "Рашагейт"

"ВКонтакте" запустила алгоритм защиты уникального контента "Немезида"

"Уральские авиалинии" до 13 июня будут перевозить пассажиров "Саратовских авиалиний" по двум направлениям

МГТС сменила CEO

Индия не купит российские штурмовые винтовки из-за неподходящего калибра

Суд отложил заседание по ходатайству следствия из-за госпитализации Малобродского

Арест напавшего на картину Репина в Третьяковке обжаловали

В Германии поймали сбежавших из зоопарка львов, тигров и ягуара

Безработица в США в мае снизилась до минимума с 1969 года

В РФ собрались ввести госпошлину за выдачу марок на алкоголь

ВС лишил застройщиков последнего аргумента в спорах об уступке неустойки дольщиками

В Мытищах потушили огонь на складе со стройматериалами

Ракишев назвал неконструктивным решение СД Petropavlovsk вывести его представителя

Йоахим Лев исключил вероятность перехода на работу в "Реал"

Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензина

Глава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаПо мнению Игоря Артемьева, рынок нужно "залить" бензином и снизить акцизы хотя бы до конца 2018 года Подробнее

Экс-гендиректору "Седьмой студии" Итину в суд вызвали скорую помощь

У МГТС сменится гендиректор

В Баварии вступило в силу постановление о помещении распятий в общественных зданиях

Обитаемую станцию на лунной орбите построят на основе надувного жилого модуля

Трамп назвал фабрикацией "российское дело"

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате

Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеПретензии компании "КриптОкеан ОУ" касаются блокчейн-сервиса идентификации пользователей Подробнее

Украинский суд оставил журналиста Вышинского под арестом

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru