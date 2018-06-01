ЕС пожаловался ВТО на требования Китая делиться технологиями при выходе на его рынок

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Европейский союз с 1 июня в рамках процедур Всемирной торговой организации (ВТО) инициировал разбирательство в связи с законодательством Китая, которое, как утверждают в Брюсселе, ущемляет интеллектуальные права европейских компаний на технологии.

В сообщении на сайте Еврокомиссии говорится, в частности, что европейские компании, которые приходят на китайский рынок, вынуждены передавать права пользования своими технологиями китайским юрлицам. Такой подход к регулированию этой сферы в КНР лишает компании ЕС возможности вести свободные переговоры о рыночных условиях соглашений о передаче технологий, отмечается в пресс-релизе.

"Технологические инновации и ноу-хау формируют фундамент нашей экономики, основанной на знаниях. Они обеспечивают конкурентоспособность наших компаний и поддерживают сотни рабочих мест по всей Европе. Мы не можем расставаться с этими знаниями, добытыми значительным трудом, на границе. Такая ситуация противоречит международным правилам, которые мы все согласовали в рамках ВТО", - заявила член Еврокомиссии по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

Как утверждают в ЕС, законодательство Китая нарушает обязательства в рамках ВТО предоставить равные условия иностранным и китайским компаниям и защищать интеллектуальную собственность, включая патенты и конфиденциальную деловую информацию.

Ранее США обратились в ВТО с аналогичными претензиями в отношении Пекина.

В пятницу ЕС также направил в ВТО жалобу на пошлины США на импорт стали и алюминия, которые для стран блока вступили в силу с 1 июня.

"Сегодня мы оспариваем действия и США, и Китая в ВТО, демонстрируя тем самым, что мы не выбираем ни одну из сторон, - сказала Мальмстрём журналистам в Брюсселе. - Мы выступаем за многостороннюю систему, за мировую торговлю по правилам".