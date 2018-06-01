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Трамп обрушился с критикой на Канаду после заявлений Трюдо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу негативно оценил состояние торговых отношений с Канадой в области сельского хозяйства и фермерства после того, как премьер-министр этой страны Джастин Трюдо выразил сожаление в связи с вводом Вашингтоном заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

"Канада плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам на протяжении долгого времени. Особые ограничения касались торговли. Они должны открыть свои рынки и отменить торговые барьеры", - написал Трамп в твиттере.

"Они сообщают о действительно высоком профиците торговли с США", - подчеркнул американский президент.

Накануне премьер-министр Канады Трюдо заявил, что сожалеет по поводу решения властей США ввести заградительные пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, а также других стран. По словам премьера, "подобные тарифы абсолютно неприемлемы" и "идея того, что Канада считается национальной угрозой для США, непостижима".

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в минувший четверг заявил, что ЕС также подготовил ответные меры.

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

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Теги: США, Дональд Трамп, Канада, Джастин Трюдо
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