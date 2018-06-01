На Украине объяснили Западу цели спецоперации с Бабченко

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Киеве состоялась встреча генпрокурора Украины Юрия Луценко и руководителя Службы безопасности Украины Василия Грицака с руководителями дипломатических представительств стран-представителей "Большой семерки", стран Евросоюза, Норвегии, Австралии, ЕС и Совета Европы, касавшаяся проведенной 29 мая спецоперации по предупреждению убийства журналиста Аркадия Бабченко.

"Во время встречи было сказано о ключевых аспектах проводимой работы и тех целях, которые ставились при принятии решения о проведении контроля за совершением преступления в форме имитации обстановки преступления", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Акцентировано внимание международного сообщества на том, что именно выбранная стратегия позволила не только не допустить гибели журналиста, пресечь преступление, полностью задокументировать преступные действия организатора, получить доказательства его связи с заказчиком преступления, но и получить сведения о возможных потенциальных жертвах, против которых вероятно готовились террористические акты и убийства", - сказано в сообщении.

Генпрокурор Украины отметил, что проведена масштабная и сложная операция, информация по деталям которой будет оперативно доведена до сведения общественности с учетом требований уголовного процессуального законодательства и интересов следствия.

Информация об убийстве Бабченко появилась вечером 29 мая, однако уже на следующий день глава СБУ Василий Грицак заявил, что журналист жив, а это "убийство" было частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на него.

Глава СБУ сообщил о задержании в Киеве в среду, 30 мая, организатора "преступления" против Бабченко - им оказался исполнительный директор ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие (УНСП) "Шмайсер" (Вишневое, Киевская обл.) Борис Герман. Всего организатор преступления готовил устранение 30 человек на Украине.