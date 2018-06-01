Акции в поддержку участников митинга в Тбилиси начались в крупных городах Грузии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Акции в поддержку участников проходящего в Тбилиси массового митинга "против несправедливости" в пятницу состоялись в крупных городах Грузии.

Как сообщают грузинские СМИ, участники акций в Кутаиси, Батуми, Зугдиди, Гори и Рустави заявляют, что они выражают солидарность с отцом одного из убитых в декабре 2017 года подростков, который считает, что прокуратура покрывает убийц его сына.

В Тбилиси перед зданием парламента проходит многотысячный митинг. На нем прозвучали лозунги с требованием отставки правительства.

Накануне митингующие добились ухода в отставку Главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе, а затем выдвинули требование отставки правительства.

Выступая в пятницу на акции, отец убитого подростка Заза Саларидзе заявил, что продолжающийся протест не имеет никакого отношения к политическим партиям. "Мы выступаем против несправедливости. Мы выступаем против произвола властей и сгнившей политической системы, которая должна рухнуть", - сказал он.

На акции выступают родители, дети которых были убиты, но они не смогли найти справедливости в правоохранительных структурах и не смогли с помощью правосудия наказать убийц.

Оппозиционные партии Грузии в пятницу договорились, что не станут принимать участия в акции протеста в Тбилиси, организованной Саларидзе.

Уголовное дело в связи с дракой между старшеклассниками, в ходе которой погибли два школьника, вызвало широкий резонанс в обществе. Отец одного из убитых Заза Саларидзе считает, что в групповой драке между старшеклассниками двух тбилисских школ его сыну нанесли 12 колотых ран не задержанные правоохранительными органами, а сыновья высокопоставленных лиц, которых покрывает прокуратура.