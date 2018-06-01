Мэй потребовала от США постоянной отсрочки пошлин на сталь и алюминий

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила, что ее страна должна быть исключена из списка государств, в отношении которых с 1 июня действуют заградительные пошлины США на импорт стали и алюминия, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.

"Я очень разочарована незаконными действиями США, направленными на ввод пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС", - добавила британский премьер.

При этом Мэй отметила, что ввоз в США стали и алюминия из Великобритании долгое время шел на пользу американской оборонной промышленности и усиливал национальную безопасность Соединенных Штатов. "США, ЕС и Британия являются близкими союзниками и всегда продвигали идеи открытой и честной торговли по всему миру", - добавила она.

Между тем, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что ЕС намерен оспорить введение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО). "В Евросоюзе уверены, что односторонние тарифы США незаконны и идут вразрез с правилами ВТО. Мы будем защищать интересы ЕС в соответствии с международным торговым правом", - говорится в заявлении Юнкера, распространенном в пятницу на официальном сайте Еврокомиссии.

Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что 1 июня стал "плохим днем для международной торговли". "Мы сделали все, чтобы избежать этой ситуации. В ходе переговоров США пытались использовать угрозу пошлин, чтобы добиться уступок от ЕС. Это не тот путь, которым должен идти бизнес, особенно между многолетними партнерами, друзьями и союзниками", - подчеркнула Мальмстрем.

"Теперь мы запустим процедуру разбирательства в ВТО, поскольку очевидно, что такие меры США нарушают нормы международного права", - добавила она.

Западные СМИ отмечают, что ЕС располагает сроком в 90 дней для того, чтобы принять ответные меры в рамках ВТО, которые будут подпадать под определение "восстановление торгового баланса".

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу.

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.