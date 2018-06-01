Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреPorsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе
В мире

Мэй потребовала от США постоянной отсрочки пошлин на сталь и алюминий

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритания Тереза Мэй заявила, что ее страна должна быть исключена из списка государств, в отношении которых с 1 июня действуют заградительные пошлины США на импорт стали и алюминия, сообщает в пятницу британская газета The Guardian.

"Я очень разочарована незаконными действиями США, направленными на ввод пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС", - добавила британский премьер.

При этом Мэй отметила, что ввоз в США стали и алюминия из Великобритании долгое время шел на пользу американской оборонной промышленности и усиливал национальную безопасность Соединенных Штатов. "США, ЕС и Британия являются близкими союзниками и всегда продвигали идеи открытой и честной торговли по всему миру", - добавила она.

Между тем, глава Еврокомисии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что ЕС намерен оспорить введение Вашингтоном тарифов на сталь и алюминий во Всемирной торговой организации (ВТО). "В Евросоюзе уверены, что односторонние тарифы США незаконны и идут вразрез с правилами ВТО. Мы будем защищать интересы ЕС в соответствии с международным торговым правом", - говорится в заявлении Юнкера, распространенном в пятницу на официальном сайте Еврокомиссии.

Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем отметила, что 1 июня стал "плохим днем для международной торговли". "Мы сделали все, чтобы избежать этой ситуации. В ходе переговоров США пытались использовать угрозу пошлин, чтобы добиться уступок от ЕС. Это не тот путь, которым должен идти бизнес, особенно между многолетними партнерами, друзьями и союзниками", - подчеркнула Мальмстрем.

"Теперь мы запустим процедуру разбирательства в ВТО, поскольку очевидно, что такие меры США нарушают нормы международного права", - добавила она.

Западные СМИ отмечают, что ЕС располагает сроком в 90 дней для того, чтобы принять ответные меры в рамках ВТО, которые будут подпадать под определение "восстановление торгового баланса".

Заградительные пошлины США на импорт стали (25%) и алюминия (10%) из Евросоюза, Канады и Мексики начали действовать с 1 июня. Канада и Мексика немедленно ответили на введение пошлин США, представив детальные планы увеличения тарифов на поставляемую из Штатов продукцию, включая свинину, яблоки, йогурты и туалетную бумагу.

Ранее в этом году США уже ввели заградительные пошлины в отношении стали и алюминия из Китая, России, Японии и других стран.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Великобритания, Тереза Мэй
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
"Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существованияПодробнее
 Porsche приостановил продажи новых автомобилей в ЕвропеPorsche приостановил продажи новых автомобилей в Европе
Немецкий производитель намерен перейти на новые стандарты измерения вредных выбросовПодробнее
 Российский дипломат посетил в американской тюрьме летчика ЯрошенкоРоссийский дипломат посетил в американской тюрьме летчика Ярошенко
По данным посольства, осужденный на самочувствие не жаловался, но месяц в карцере сказался на его здоровьеПодробнее
 Эстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиате
Претензии компании "КриптОкеан ОУ" касаются блокчейн-сервиса идентификации пользователейПодробнее
Пять диких кошек сбежали из зоопарка в ГерманииПять диких кошек сбежали из зоопарка в Германии
Среди беглецов также был медведь, его застрелилиПодробнее
 Журналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданства
Главный редактор "РИА Новости Украина" также попросил на заседании помощи у ПутинаПодробнее
 Испанскому правительству вынесен вотум недоверияИспанскому правительству вынесен вотум недоверия
Голосование прошло на фоне коррупционного скандала, связанного с партией премьер-министраПодробнее
 В Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду ТрампуВ Белом доме рассказали об ожидании письма Ким Чен Ына Дональду Трампу
Письмо северокорейского лидера передаст прибывший в Вашингтон генерал Ким Ен ЧхольПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаГлава ФАС перечислил возможные шаги для покрытия дефицита бензинаВ миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваВ миреPorsche приостановил продажи новых автомобилей в ЕвропеМоскваНачальник московского главка СК подал в отставкуВ миреЭстонская фирма подала в суд Москвы иск в отношении Павла Дурова о плагиатеВ РоссииВ первый день лета в Поволжье пошел снег

США наложили вето на проект резолюции СБ ООН о защите палестинцев

Матчи ЧМ-2018 будут транслировать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Трамп назвал письмо от Ким Чен Ына очень хорошим, хотя еще не читал его

Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"

Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение""Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существования Подробнее

Вестибюль станции метро "Каховская" закроют на ремонт до понедельника

Постпред РФ при ООН подтвердил соглашение о выводе иранских войск с юго-запада Сирии

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном 12 июня

Он считает, что в случае нормализации отношений с КНДР потратиться придется Южной Корее, Японии и Китаю, а не США Подробнее

ЦБ РФ назначил директора нового департамента безопасности

Мэй потребовала от США постоянной отсрочки пошлин на сталь и алюминий

Власти Украины предупредили журналистов Ганапольского и Евгения Киселева о покушениях

Лидер "Боевого братства" заявил, что часть воинов-"афганцев" сами остались в этой стране

Крым из-за засухи соберет вдвое меньше зерна, чем в 2017 году

По оценке Минсельхоза республики, если осадков не будет, ситуация может оказаться еще хуже Подробнее

Экс-главу отделения ПАРНАС будут судить в Ингушетии

Что произошло за день: пятница, 1 июня

Погодные аномалии в первый день лета, пострадавшие в иркутском ТЦ дети и львы на улицах немецкого города Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru