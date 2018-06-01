Организатор акции протеста в Тбилиси заявил о попытке собственного похищения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Организатор акции протеста в Тбилиси Заза Саларидзе в пятницу сообщил о том, что его пытались похитить сотрудники грузинских спецслужб.

"Если бы не мои друзья, меня бы здесь уже не было. Они уже обратились к крайним мерам - решили меня ликвидировать", - заявил Саларидзе, обращаясь к своим сторонникам на площади перед парламентом Грузии, не сообщив при этом никаких подробностей.

Ведущий акции Звиад Куправа добавил, что бывший сотрудник спецслужб сообщил его другу о готовящихся провокациях на акции. В частности, якобы предполагалось нанести ножевое ранение Саларидзе. "Мы располагаем видеозаписью этого разговора и требуем от МВД во всем разобраться и допросить этого бывшего сотрудника спецслужб", - сказал Куправа, сообщив также, что этот человек является братом экс-министра обороны Грузии Тины Хидашели.

Акция протеста в эти часы продолжается, в ней принимают участие около тысячи человек. Требования участников сводятся к отставке правительства Грузии.