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Брата экс-министра обороны Грузии вызвали в полицию из-за обвинений в подготовке провокаций на митинге в Тбилиси

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В МВД Грузии в пятницу вызвали брата бывшего министра обороны Тины Хидашели в связи с информацией организаторов митинга в Тбилиси о том, что на акции возможны серьезные провокации.

Ранее один из организаторов акции правозащитник Звиад Куправа заявил на митинге, что Михаил Хидашели пришел на митинг и "якобы по-дружески" сообщил одному из участников акции о том, что, по его информации, готовятся провокации вплоть до ранения организатора митинга Зазы Саралидзе.

Куправа призвал МВД немедленно вызвать Хидашели для дачи показаний. По его словам, ведомство должно выяснить, откуда у этого человека есть такая информация, и с какой целью он ею поделился.

При этом он выразил недоверие в отношении Хидашели, который, по его словам, в свое время работал в Службе государственной безопасности.

Между тем, экс-министр обороны Хидашели написала в своем фейсбуке, что с братом практически не общается и поэтому не знает, о чем он мог говорить участникам акции. Служба госбезопасности Грузии также опровергла информацию о том, что Михаил Хидашели в свое время работал в этой структуре.

Ранее организатор акции в Тбилиси Саралидзе, требующий наказания убийц своего сына, которых, как он считает, покрывает прокуратура, заявил на митинге, что сотрудники спецслужб предприняли попытку его похищения.

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Теги: Тбилиси, Грузия
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