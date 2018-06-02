The WSJ узнала о подготовке встречи Путина и Трампа

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Подготовку к возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа действительно обсуждают в Белом доме, однако планирование саммита пока находится на начальном уровне, сообщил газете The Wall Street Journal высокопоставленный представитель американской администрации.

По словам собеседника издания, в частности, в Вашингтон приезжал посол США в России Джон Хантсман, который оказывал содействие в организации этой встречи.

Представитель администрации США в то же время отметил, что и Москве, и Вашингтону еще предстоит определить дату и место этой встречи.

В любом случае темами саммита, как ожидается, станут обсуждение ситуаций в Сирии и на Украине, а также контроль за ядерными вооружениями. В ходе встречи сторонам также предстоит урегулировать давние разногласия, отметил собеседник The Wall Street Journal.