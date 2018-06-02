Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого на Украине подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства, если ему сообщено о подозрении, сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Как заявил Гунько в эфире телеканала "112.Украина", статья 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

Кроме того, как отметил представитель ГМС, статья 2 закона Украины о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

Он подтвердил, что законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из гражданства, но одного заявления какого-либо лица недостаточно для того, чтоб оно имело какие-то правовые последствия. Процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.

"Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - сказал пресс-секретарь Госмиграционной службы Украины.

1 июня Кирилл Вышинский, у которого двойное гражданство, в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

Он был задержан 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье о госизмене, Вышинский был арестован судом.