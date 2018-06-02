Главные новости
МоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаВ миреИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов
В мире

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства

В Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспорта

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства
Главред агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Фото: AP/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого на Украине подозревают в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства, если ему сообщено о подозрении, сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

Как заявил Гунько в эфире телеканала "112.Украина", статья 18 закона о гражданстве Украины прямо указывает на то, что выход из гражданства не допускается в случае, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

Кроме того, как отметил представитель ГМС, статья 2 закона Украины о гражданстве указывает, что в случае, если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной он признается только гражданином Украины.

В миреЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваЖурналист Вышинский заявил в суде о выходе из украинского гражданстваЧитать подробнее

Он подтвердил, что законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из гражданства, но одного заявления какого-либо лица недостаточно для того, чтоб оно имело какие-то правовые последствия. Процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение, соответственно, должно быть в зарубежное дипломатическое учреждение.

"Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться, учитывая всю эту информацию", - сказал пресс-секретарь Госмиграционной службы Украины.

1 июня Кирилл Вышинский, у которого двойное гражданство, в ходе заседания Апелляционного суда Херсонской области по обжалованию избрания ему меры пресечения заявил о выходе из украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощью в освобождении.

Он был задержан 15 мая. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье о госизмене, Вышинский был арестован судом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Кирилл Вышинский, Украина
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства
В Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспортаПодробнее
 Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400
Посол Катара заявлял, что эмират заинтересован в российских ЗРСПодробнее
 Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
Сотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотниковПодробнее
 Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов
Килауэа начал извергаться почти месяц назадПодробнее
США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре
Пхеньян хотел бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, но может обидеться, если платить будут американцыПодробнее
 Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоемVisa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем
Компания заявила, что сейчас операции проводятся в режиме, "близком к нормальному"Подробнее
 Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS
Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App StoreПодробнее
 Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
"Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существованияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаВ миреИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовВ миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSВ миреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреВ миреПартия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства

Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваВ Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспорта Подробнее

Звонок анонима об угрозе взрыва привел к эвакуации людей из ТЦ "Мега Химки"

Британским супермаркетам запретят размещать сладости у касс

Легкомоторный самолет сел на шоссе в Калифорнии

В аэропорту Брюсселя обезвредили снаряд времен Второй мировой войны

В Москве к 25 августа завершат благоустройство семи объектов

В Иране разбился истребитель F-7

Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400

Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400Посол Катара заявлял, что эмират заинтересован в российских ЗРС Подробнее

Второе за день землетрясение произошло вблизи Южных Курил

В Каталонии приведено к присяге новое правительство

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло вблизи Южных Курил

Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаСотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотников Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru