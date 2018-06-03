В мире

Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа, была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой "Железный купол" Армии обороны Израиля", - отмечается в твиттере Армии обороны Израиля.

Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Израиль, сектор Газа
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства
В Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспортаПодробнее
 Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400
Посол Катара заявлял, что эмират заинтересован в российских ЗРСПодробнее
 Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
Сотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотниковПодробнее
 Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов
Килауэа начал извергаться почти месяц назадПодробнее
США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре
Пхеньян хотел бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, но может обидеться, если платить будут американцыПодробнее
 Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоемVisa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем
Компания заявила, что сейчас операции проводятся в режиме, "близком к нормальному"Подробнее
 Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS
Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App StoreПодробнее
 Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
"Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существованияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваМоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаВ миреИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовВ миреApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSВ миреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Спасатели выехали в район предполагаемой посадки космического корабля "Союз"

Второй тур выборов мэра Кишинева состоится в воскресенье

Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа

Экипажи арестованных в ОАЭ российских судов вернулись в Приморье

ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа

В акцию протеста в Тбилиси включаются оппозиционные партии

В Житомирской области Украины задержали торговцев самодельными бомбами

На мусорном полигоне "Часцы" в Подмосковье ликвидировали тление

Ребенок погиб на заброшенной стройке в Ставрополье

Один человек убит в ювелирном торговом центре в Ереване

Минэнерго отчиталось о выполнении сделки ОПЕК+

В России стало на 20% меньше школьников

Российская военная полиция выставила наблюдательные посты в сирийских населенных пунктах

Козак объяснил рост цен на топливо в России

Один из лидеров талибов задержан в Афганистане

Задержание произошло в одном из сел на границе с Таджикистаном Подробнее

Шарапова победила шестую ракетку мира

В желудке погибшего в Таиланде черного дельфина нашли 80 пластиковых пакетов

Что произошло за день: суббота, 2 июня

Задержание убийцы друга "Деда Хасана" и старт избирательной кампании в Москве Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru