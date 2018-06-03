Главные новости
В РоссииРФ поможет советскому летчику при подтверждении его нахождения в АфганистанеЭкономикаКозак объяснил рост цен на топливо в РоссииСпорт"Вашингтон" вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли
В мире

Готовящиеся к возвращению на Землю космонавты перешли в "Союз"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Участники экспедиции МКС-54/55 перешли в корабль "Союз МС-07", сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Люки между бытовым отсеком корабля "Союз МС-07" и МКС закрыты. В ближайшие пару часов экипаж облачится в скафандры, перейдет в спускаемый аппарат корабля, проверит герметичность переходных люков, скафандров, а также люка спускаемого аппарата и бытового отсека", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Роскосмоса" в "Фейсбуке".

В сообщении отмечается, что расстыковка корабля с МКС планируется в 12:16 мск.

Ранее в субботу четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 3 июня в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся участники длительной экспедиции МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Приземление ожидается в 15:40 мск в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Союз, МКС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Киев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданства
В Государственной миграционной службе Украины заявили, что гражданин, которому сообщено о подозрении, не может отказаться от паспортаПодробнее
 Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400Эр-Рияд пригрозил Дохе военной акцией в случае приобретения российских С-400
Посол Катара заявлял, что эмират заинтересован в российских ЗРСПодробнее
 Google прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллектаGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта
Сотрудники компании выступили против "проекта Мэйвен", который использует искусственный интеллект для корректировки целей ударов беспилотниковПодробнее
 Извержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домовИзвержение вулкана на Гавайях привело к разрушению почти 90 домов
Килауэа начал извергаться почти месяц назадПодробнее
США и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в СингапуреСША и КНДР пока не решили, кто заплатит за президентский люкс Ким Чен Ына в Сингапуре
Пхеньян хотел бы, чтобы расходы взяла на себя другая сторона, но может обидеться, если платить будут американцыПодробнее
 Visa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоемVisa объяснила массовые проблемы с обслуживанием карт аппаратным сбоем
Компания заявила, что сейчас операции проводятся в режиме, "близком к нормальному"Подробнее
 Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOSApple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS
Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App StoreПодробнее
 Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"Партия Марин Ле Пен официально переименована в "Национальное объединение"
"Национальный фронт" получил новое название и логотип спустя 45 лет своего существованияПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 июня5 фото
01 июня
Фотохроника 1 июня
Лучшие фото недели10 фото
01 июня
Лучшие фото недели
Фотохроника 31 мая6 фото
31 мая
Фотохроника 31 мая
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 3 июняЭкономикаКозак объяснил рост цен на топливо в РоссииСпорт"Вашингтон" вышел вперед в финальной серии Кубка СтэнлиВ миреКиев объяснил, почему Вышинский пока не может выйти из гражданстваМоскваВ Москве задержали киллера, убившего шесть лет назад друга "Деда Хасана"В миреGoogle прекратит сотрудничество с Пентагоном по проекту искусственного интеллекта

В Дагестане уничтожили главаря "цумадинской" банды

Российских журналистов обучат действиям при попадании в плен и на минное поле

РФ поможет советскому летчику при подтверждении данных о его нахождении в Афганистане

По информации сенатора Морозова, в странах Центральной Азии могут находиться до нескольких десятков советских воинов-"афганцев" Подробнее

Авиация Израиля нанесла вторую серию ударов по объектам ХАМАС в Газе

Готовящиеся к возвращению на Землю космонавты перешли в "Союз"

Пропавшую в Кемеровской области девочку нашли мертвой

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы потушен

Для тушения понадобилось вызвать вертолет Подробнее

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 июня

Правительство будет снижать акцизы на бензин, Россия попала в демографическую яму Подробнее

Для тушения крупного пожара в ангаре на юго-востоке Москвы направлен вертолет

Учебный корабль ВМФ России "Перекоп" завершил переход из Севастополя во Владивосток

"Вашингтон" вышел вперед в финальной серии Кубка Стэнли

"Вашингтон" вышел вперед в финальной серии Кубка СтэнлиВ матче отличились два российских хоккеиста Подробнее

Режим КТО введен в Цумадинском районе Дагестана

Спасатели выехали в район предполагаемой посадки космического корабля "Союз"

Второй тур выборов мэра Кишинева состоится в воскресенье

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru