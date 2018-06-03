Готовящиеся к возвращению на Землю космонавты перешли в "Союз"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Участники экспедиции МКС-54/55 перешли в корабль "Союз МС-07", сообщает пресс-служба госкорпорации "Роскосмос".

"Люки между бытовым отсеком корабля "Союз МС-07" и МКС закрыты. В ближайшие пару часов экипаж облачится в скафандры, перейдет в спускаемый аппарат корабля, проверит герметичность переходных люков, скафандров, а также люка спускаемого аппарата и бытового отсека", - говорится в сообщении, опубликованном на странице "Роскосмоса" в "Фейсбуке".

В сообщении отмечается, что расстыковка корабля с МКС планируется в 12:16 мск.

Ранее в субботу четыре поисково-эвакуационных машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" Центрального военного округа с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-07".

Посадка спускаемого аппарата запланирована на 3 июня в казахстанских степях недалеко от города Жезказган. На землю вернутся участники длительной экспедиции МКС-54/55: космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норишиге Канаи.

Приземление ожидается в 15:40 мск в 180 км юго-восточнее казахстанского Жезказгана.