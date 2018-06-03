Инцидент в Берлинском соборе не был терактом

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Полиция Германии исключила возможность теракта в Берлинском кафедральном соборе после инцидента со стрельбой, сообщают в воскресенье местные СМИ.

"У нас нет информации, что подозреваемый руководствовался террористическими или исламистскими мотивами", - заявил представитель полиции.

Он добавил, что этому мужчине 53 года, он австриец. В соборе он размахивал ножом и говорил агрессивные вещи.

Ранее сообщалось, что полиция выстрелила в ногу мужчине, который бесчинствовал в Берлинском кафедральном соборе.