Менее 40% избирателей проголосовали во втором туре выборов мэра Кишинева

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся в воскресенье, приняло участие менее 40% избирателей, сообщили "Интерфаксу" в Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Согласно предварительным данным, в выборах приняло участие 248 тыс. 671 человек, что составляет 39,12% от общего количества избирателей (631 тыс.), включенных в списки для голосования. Это почти на 4% голосов больше, чем в первом туре выборов, состоявшемся 20 мая (35,2% избирателей).

За мандат мэра Кишинева борются представители левой и правой оппозиции - лидер фракции Партии социалистов в муниципальном совете Кишинева Иван Чебан и председатель проевропейской партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе. В первом туре выборов, который состоялся 20 мая, Чебан набрал 40,97% голосов избирателей, а Нэстасе - 32,12 %. Остальные восемь кандидатов значительно отстали от основных двух конкурентов.

Иван Чебан представляет Партию социалистов, выступающую за сближение с Россией и интеграцию в Евразийский Экономический союз. В его поддержку неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон. В ходе избирательной кампании Чебан делал акцент на решении проблем Кишинева. Он заявил также, что в случае победы на выборах мэра приостановит членство в Партии социалистов и не будет заниматься политикой.

В свою очередь Андрей Нэстасе делал акцент на политике. Он не скрывает, что рассматривает пост мэра как трамплин для дальнейшей политической борьбы. Он заявил, что будет и далее бороться с главным молдавским олигархом - лидером Демократической партии Владом Плахотнюком (заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в убийстве - "ИФ"), который "захватил все государственные учреждения".

В отличие от первого тура, во втором туре местных выборов, нет минимальной явки избирателей для признания выборов состоявшимися. Результаты выборов станут известны в воскресенье вечером в течение двух часов после закрытия избирательных участков.