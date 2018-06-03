Представитель Партии социалистов признал поражение на выборах мэра Кишинева

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Кандидат от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Иван Чебан на пресс-конференции в ночь на понедельник признал свое поражение на выборах мэра Кишинева и поздравил с победой во втором туре своего соперника - лидера проевропейской правой партии "Платформа DA" Андрея Нэстасе.

"Я благодарю всех избирателей, которые вышли на голосование, благодарен всем, кто поверил в меня и голосовал за меня. Благодарю свою команду, с помощью которой мы провели хорошую избирательную кампанию. Также очень благодарен своей семье, которая страдала от того, что я уходил очень рано и приходил очень поздно. Теперь у меня будет больше времени, чтобы уделять внимание семье (. . .) Я поздравляю кишиневцев с выбором, я поздравляю Андрея Нэстасе с победой на этих выборах", - заявил Иван Чебан.

Он напомнил, что предложил целый ряд проектов по решению проблем Кишинева.

"Очень жаль, что выбор был политическим и геополитическим", - сказал кандидат, который представляет Партию социалистов президента Игоря Додона.

Чебан подчеркнул, что останется лидером фракции ПСРМ в муниципальном совете Кишинева. "Как и прежде, я буду рядом с кишиневцами, буду поддерживать все проекты, направленные на развитие столицы", - заявил кандидат.

Иван Чебан не исключил, что может вновь принять участие в выборах мэра Кишинева, которые состояться примерно через год. Нынешние выборы были досрочными, мэр избран сроком на один год - до всеобщих выборов в местные органы власти, намеченных на лето 2019 года.

Как сообщаюсь, лидер правой проевропейской партии "Платформа DA" Нэстасе одерживает победу во втором туре выборов мэра Кишинева. Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, которые представлены в воскресенье вечером Центральной избирательной комиссией.

Согласно предварительным итогам голосования Нэстасе получил 52,3% голосов избирателей. Чебан получил 47,7% голосов избирателей. Разрыв составляет чуть более 10 тыс. голосов избирателей. Уже подсчитано 99% голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Во втором туре выборов мэра Кишинева, который состоялся в воскресенье, приняло участие 248 тыс. 671 человек, что составляет 39,12% от общего количества избирателей (631 тыс.), включенных в списки для голосования.