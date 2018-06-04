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Адвокат рассказал о пропавших из квартиры Кирилла Вышинского вещах

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В квартиру главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене и в настоящее время находящегося под арестом, в воскресенье проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи, сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Андрей Доманский.

"В воскресенье в квартиру было совершено незаконное проникновение. Мебель и вещи в квартире перевернуты и разбросаны. Пропало несколько вещей, но какие именно - пока точно неизвестно", - сказал он в комментарии агентству в воскресенье вечером.

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Адвокат отметил, что по состоянию на 21:00 осмотр места происшествия окончен, вещественные доказательства изъяты, соседи опрошены.

"Предварительно, неизвестные проникли через окно балкона, хоть и третий этаж. Отмечу отдельно, это радость некоторых лиц происшествию. Люди не забывайте, что если что-то произойдет, ваши соседи будут понятыми!", - написал Доманский в соцсети.

Также он подчеркнул профессионализм сотрудников правоохранительных органов. "Приятно удивлен оперативностью сотрудников полиции и профессионализму их действий на данном этапе следствия. Заявление подано и ведомости будут внесены в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований - ИФ)", - написал адвокат.

15 мая в Киеве задержали руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. 16 мая его привезли в Херсон для избрания меры пресечения. 17 мая Херсонский горсуд избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста до 13 июля. 21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест К.Вышинского. 1 июня суд отказал стороне защиты в изменении меры пресечения. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

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Теги: Украина, Кирилл Вышинский
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