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Ракету "Союз-ФГ" установили на "Гагаринском старте" космодрома "Байконур"

Старт ракеты с с очередной экспедицией МКС назначен на 6 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-ФГ", которой в среду предстоит вывести на орбиту корабль с очередной экспедицией Международной космической станции (МКС) установлена на "Гагаринском старте" Байконура. Как передает корреспондент "Интерфакса", около 7:00 местного времени (4:00 мск) ракету вывезли из монтажно-испытательного комплекса площадки 112 космодрома "Байконур". Затем ее закрепили в вертикальном положении на стартовом комплексе площадки №1, с которой в первый космический полет отправился Юрий Гагарин ("Гагаринский старт").

Накануне специалисты предприятий Роскосмоса завершили операции по общей сборке ракеты. К космической головной части была пристыкована система аварийного спасения, а сам головной блок с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) "Союз МС-09" вместе с третьей ступенью состыкован с пакетом ракеты-носителя "Союз-ФГ" на транспортно-установочном агрегате.

После завершения общей сборки РКН состоялось заседание технического руководства и Государственной комиссии по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов. На совещании было принято решение о готовности РКН в составе ракеты-носителя "Союз-ФГ" и ТПК "Союз МС-09" к вывозу на стартовый комплекс ранним утром 4 июня 2018 года.

Старт ракеты космического назначения "Союз-ФГ" запланирован на 6 июня в 14:12:41 мск с пусковой установки площадки №1 ("Гагаринский старт"). Ракета-носитель выведет на орбиту искусственного спутника Земли транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-09". На борту космического корабля участники длительных экспедиций МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серина Ауньен-Чэнселлор и астронавт ESA Александр Герст.

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Теги: МКС, Байконур
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