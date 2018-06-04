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В мире

Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек

Из опасного района эвакуированы более трех тысяч человек

Число жертв извержения вулкана в Гватемале выросло до 25 человек
Участники спасательной операции во время извержения вулкана Фуэго
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли по меньшей мере 25 человек, включая троих детей, еще более 300 получили ранения, сообщила газета Guardian со ссылками на гватемальские власти.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых.

Президент Гватемалы Джимми Моралес созвал совещание кабинета министров, рассматривается возможность ведения в стране чрезвычайного положения.

Власти были вынуждены эвакуировать более трех тысяч человек из опасного района, в том числе города Антигуа, который является одним из самых популярных мест среди туристов, закрыть аэропорт.

Извержение началось в воскресенье, он стало вторым в текущем году. По оценкам экспертов, это может серьезно снизить поток туристов, посещающих Гватемалу.

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Теги: Гватемала
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