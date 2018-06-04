В Париже начали демонтировать еще два лагеря нелегалов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Полиция Франции начала ликвидировать два последних стихийных лагеря нелегальных иммигрантов в Париже, сообщает в понедельник телеканал France 24.

Один из них расположен в районе въезда в Париж Порт-де-Пуассонье на северо-востоке французской столицы, второй - возле канала Сен-Мартен.

Демонтаж последовал за операцией на прошлой неделе, когда в Париже был ликвидирован самый большой лагерь иммигрантов, в котором проживали свыше 1,5 тыс. нелегалов. Стихийный лагерь располагался в XIX округе. В основном там проживали выходцы из африканских стран, в частности - из Эфиопии и Судана. Все они были доставлены на автобусах в центры временного размещения.

За последние три года французские стражи порядка провели более 30 подобных эвакуаций лагерей мигрантов в Париже, которые стихийно появились в городе в результате крупного миграционного кризиса.

В 2016 году были демонтированы "джунгли" в портовом городе Кале. Этот лагерь существовал с 2002 года, и в определенный момент в нем проживали около 10 тыс. нелегалов, желавших попасть из Франции в Британию.