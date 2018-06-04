Премьер Украины пригрозил уйти в отставку, если не будет создан независимый Антикоррупционный суд

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что уйдет с поста главы правительства в случае, если в стране не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

"Я, как премьер-министр Украины, принял для себя решение: если этот суд, справедливый, независимый не будет создан, я сложу с себя полномочия премьер-министра Украины и подам в отставку", - сказал Гройсман на совместном с председателем Верховной рады Андреем Парубием брифинге в понедельник утром в Киеве.

Премьер-министр отметил, что сегодня намерен работать с депутатами фракций, чтобы в четверг они поддержали закон об Антикоррупционном суде.

"Важно, чтобы Антикоррупционный суд был принят (закон об Антикоррупционном суде - ИФ), иначе, без принятия этого важного решения будет подорвано доверие как внутри общества, как власти и властных институтов, так и международный авторитет будет значительно поврежден", - отметил Гройсман.

В свою очередь Парубий выразил уверенность, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в этот четверг, 7 июня. "Надо сделать все, чтобы решение в четверг было принято с учетом рекомендаций Венецианской комиссии", - сказал он.

Как сообщалось, Международный валютный фонд ведет переговоры с властями Украины относительно законопроекта о Высшем антикоррупционном суде с целью соответствия документа обязательствам страны в рамках программы EFF.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что украинский парламент 5 июня продолжит рассматривать поправки к законопроекту (№7440) о Высшем антикоррупционном суде. "На протяжении двух дней, которые мы работали над поправками, Верховная рада рассмотрела более 1200 поправок. У нас остается около 700 поправок. И сразу в следующий сессионный вторник мы с вами вернемся к их рассмотрению", - сказала она.